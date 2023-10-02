Telegram-канал «Кремлевская табакерка», авторы которого заявляют, что публикуют тайны современной России, в понедельник, 2 октября, сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси потерял сознание в бане, информирует «НБН».

Источники в окружении соратника Путина сообщили, что в воскресенье с ним произошла неприятность – во время банных процедур диктатору резко стало плохо. Едва Лукашенко успел покинуть парильню, как «отключился».

К счастью для нелегитимного главы РБ, рядом находились люди, которые его поймали. Авторы Telegram-канала ссылаются на возраст соратника российского президента и фактор постоянных стрессов, комментируя причины инцидента.

Отметим, что после парада 9 мая в Москве Лукашенко срочно покинул Россию, так как ему стало плохо. Позже в этом же месяце диктатор приехал на Евразийский экономический форум в Москву, где угодил в больницу.