В понедельник, 2 октября, в своем микроблоге Х американский бизнесмен опубликовал мем, которым попытался унизить украинского президента Владимира Зеленского, призывающего усилить финансовую помощь его стране, информирует «НБН».

Маск опубликовал неудачное фото гаранта, сопроводив его подписью: «Когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил миллиард долларов помощи». Предприниматель попытался изобразить Зеленского попрошайкой, однако публикация собрала урожай негативных комментариев.

В частности, сообщения под постом оставили общественный деятель Сергей Стерненко, политик Алексей Гончаренко и комик Антон Тимошенко.

Главе SpaceX напомнили, что президент Украины просит помощь у Запада не для себя, а для сохранения жизней своих граждан, кроме того, он способен противостоять кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в отличие от Маска.

Также пользователи соцсети отметили, что миллиардер получает от США большие субсидии для развития бизнеса и обогащения, а украинский лидер на эти деньги борется с государством-террористом, которое угрожает безопасности всего мира.

Ранее Маск оскандалился комментарием относительно хода контрнаступления ВСУ.