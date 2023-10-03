Как информирует «НБН», об этом говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует телевизионный канал СNN и «Европейская правда».

В администрации Байдена отметили, что в разговоре приняли участие лидеры таких стран, как ФРГ, Польша, Великобритания, Япония, Канада, Румыния. Также участие принимал руководитель внешнеполитического ведомства Франции и президенты ЕС и Екрокомиссии и даже генсек НАТО.

В частности, в Белом доме заявили, что данный звонок должен был «скоординировать нашу постоянную поддержку Украинского государства».

Анджей Дуда, президент Польши, в свою очередь, сообщил, что американский лидер Байден ознакомил союзников с ситуацией вокруг США, в том числе в отношении Украинского государства.

Информационное агентство РАР процитировало Дуду следующим образом:

Байден обратился с призывом ко всем, чтобы мы поддерживали помощь Украине. Я в данном плане с уверенностью могу сказать, что все заверили в единстве в этом вопросе. Мы как и прежде настроены поддерживать Киев.

Важно, что Йенс Столтенберг, генсек Альянса, также по результатам разговора подчеркнул, что союзники «преданы поддержке Украины столько, сколько это потребуется».

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Британии касательно помощи Украине.