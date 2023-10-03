Американское издание The New York Times, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщило, что у главы Кремля в войне против Украины появилась новая цель – диктатор намерен остановить помощь Киеву со стороны США и его стран-союзников в Европе, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что для этого российский лидер использует новые технологии и шпионские сети государства-террориста. Собеседник издания рассказал, что таким образом Путин надеется повлиять на политику Америки и Европейского Союза. По мнению главы РФ, ослабление поддержки Украины ее партнерами даст преимущество «второй армии мира» на поле боя.

Источники сообщают, что президент-агрессор внимательно следит за политическими дебатами в США относительно предоставления помощи Киеву. Кремль регулярно ведет информационные операции для очернения политики Вашингтона и НАТО и в ближайшие месяцы будет наращивать соответствующие усилия.

В материале The New York Times сказано, что конечная цель Москвы – подорвать позиции кандидатов, которые выступают за оказание поддержки украинцам, и изменить американскую политику.

Ранее латвийский президент выразил уверенность в том, что ряд факторов может заставить Кремль задуматься о прекращении так называемой «СВО».