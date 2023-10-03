Как информирует «НБН» со ссылкой на Middle East Eye, речь идет о крупнокалиберных пулеметах.

В сообщении издания говорится, что Турция с начала войны, начатой Россией в Украине, тайно передала Вооруженным силам нашей страны дроны, ракеты с лазерной наводкой, защитное снаряжение, а также бронированную технику.

Но не так давно страна начала передавать Украине модели крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться как пехотой, так и в сочетании с бронетехникой.

Согласно информации источника издания, в марте было подписано несколько контрактов с турецким частным производителем оружия Canik. А еще один источник сообщил, что более шестисот единиц уже были доставлены в Украину.

Источник добавил напоследок, что соглашение предусматривает собой доставку гораздо большего количества грузов, чем шестьсот единиц, ближайшие месяцы будет отправлено еще больше пулеметов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Пентагоне заявили о сумме, на которую они еще могут поставить вооружения в Украину.