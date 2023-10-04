Российская негосударственная исследовательская организация «Левада-Центр» провела соцопрос среди граждан страны-агрессора, выяснив, изменилась ли поддержка войны против Украины в обществе РФ и отношение ко всеобщей мобилизации, информирует «НБН».

Результаты исследования показали, что в прошлом месяце поддержка войны значимо не изменилась. 73% респондентов выступают за продолжение так называемой «СВО», не поддерживают действия российских оккупантов в Украине 20% опрошенных.

В то же время граждан страны-агрессора пугает проведение всеобщей мобилизации. 59% россиян признались, что они опасаются призыва в армию Путина, в то время 37% участников опроса не пугает перспектива стать «пушечным мясом».

Ранее социологи «Левада-Центра» выяснили, сколько россиян не согласны на возвращение захваченных территорий Украине.