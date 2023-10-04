В эфире пропагандисткой программы «60 минут» Ольги Скабеевой на телеканале «Россия 1» первый замглавы комитета Государственной Думы РФ по обороне, член партии «ЛДПР» Алексей Журавлев заявил, что государство-террорист якобы все равно «заберет» Украину, информирует «НБН».

По словам «эксперта», Россия осуществит полный захват соседней страны, так как к ней «примкнет» КНДР. Журавлев считает, что остальные страны якобы не будут против оккупации Украины, что «станет проблемой» для США.

«Кто там может что-то сказать вообще от Японии до Лиссабона», — выдал скандальный политик.

Представитель Госдумы добавил, что армии Путина якобы не составит труда дойти до Львова, напомнив об «освобождении» Республики Беларусь. Журавлев отметил, что россияне осуществили это за полтора месяца, поэтому и захват Украины якобы не станет большой проблемой.

Ранее в эфире своего пропагандистского шоу Владимир Соловьев устроил истерику из-за армян, которые «плюют в лицо» российским «защитникам».