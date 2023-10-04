В эфире «24 канала» Тизенгаузен отметил, что, судя по последним новостям, в Чечне готовятся к смене власти. Новый главой региона, вероятно, станет сын Кадырова Адам, информирует «НБН».

По словам политтехнолога, состояние здоровья главного чеченского боевика остается неизвестным, поэтому началась работа над имиджем его наследника.

15-летнего сына Кадырова, который избил заключенного в СИЗО, пытаются представить, как защитника религиозных ценностей, борца за честь и мораль. Также параллельно в регионе продолжается укрепление клановой власти ставленника Кремля.

Эксперт прогнозирует, что вопрос с Кадыровым решится в этом году, однако не известно, как с приходом преемника будут себя вести чеченские силовики и как будет происходить взаимодействие с ГРУ.

В то же время СМИ утверждают, что глава Чечни заговорил о своем президентстве и намерен «навести порядок» в соседней республике Дагестан.