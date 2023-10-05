Как информирует «НБН», об этом сообщает целый ряд российских ТГ-каналов, в том числе и губернатор региона Роман Старовойт.

Согласно заявлению последнего, атаки были осуществлены Вооруженными силами Украины при помощи беспилотных летательных аппаратов в Кореневском, Глушковском, а также Суджанском районах Курской области.

По словам Старовойта, есть отключение электрического снабжения, а аварийные бригады уже приступили к его восстановлению.

Также пропагандистские ресурсы проинформировали, что в результате нанесенных ударов пострадала одна местная жительница.

Напомним, ранее мы уже писали о масштабной атаке РФ по Украине в ночь на 5 октября посредством БПЛА «Шахед».