Как информирует «НБН», заявление министра обороны Израиля приводит издание The Times of Israel.

В частности, на границе с сектором Газы он заявил военным, что им были сняты все ограничения, а армия Израиля восстановила контроль над территорией и теперь переходит к полномасштабному наступлению. При этом министр добавил, что военные будут иметь возможность изменить реальность.

Дословно из заявления Галланта:

ХАМАС стремился к изменениям в секторе Газы. И они там будут. Он изменится на 180 градусов по сравнению с тем, что думали боевики из ХАМАСа.

Напоследок министр добавил, что ХАМАС весьма пожалеет об этом моменте. В свою очередь Газа никогда уже не вернется к тому, что было. Он сказал, что кто-бы там ни пришел убивать и обезглавливать женщин, которые пережили Холокост, Израиль уничтожит врагов всеми имеющимися силами и без компромиссов.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Зеленский считает, что Россия причастна к вторжению террористов ХАМАС в Израиль.