В частности, в сообщении отмечается, что не так давно было идентифицировано несколько запусков из территории Сирии по Израилю. И их часть таки пересекла территорию страны, а также, вероятно, упала на открытой местности.

Помимо того силы обороны проинформировали, что солдаты Цахал соответствуют минометным и артиллерийским снарядам в направлении источника обстрела в Сирии.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что армия Израиля заявила о переходе в полномасштабное наступление на палестинских боевиков.