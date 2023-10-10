Как информирует «НБН», об этом говорится в материале оборонного ведомства ФРГ.

В обнародованном Минобороны Германии материале отмечается, что данная помощь поможет Украине защитить критически важную инфраструктуру.

Так, ФРГ передаст на баланс Вооруженных сил Украины дополнительную систему ПВО Patriot, IRIS-T SLM, IRIS-T SLS, три зенитные установки «Гепард». Общая стоимость данной помощи достигает одного миллиарда евро.

Важно также отметить, что президент Украинского государства провел встречу с федеральным канцлером ФРГ. По результатам диалога Зеленский заявил:

Берлин активно работает над обеспечением нашей страны дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Берлин будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО.