В понедельник, 9 октября, на своей странице в соцсети Х Мэри Трамп поинтересовалась, почему ее дядя до сих пор находится на свободе. Она написала, что «чертов маньяк» раскрыл президенту Российской Федерации Владимиру Путину секреты национальной безопасности Израиля, информирует «НБН».

По ее словам, кремлевский диктатор передал конфиденциальные данные об обороне Израиля Ирану, который в свою очередь сообщил эту информацию палестинской исламистской террористической организации ХАМАС.

Также племянница бывшего американского лидера обвинила скандального политика в том, что он «слил» секретную информацию о подлодках США австралийскому миллиардеру Энтони Пратту.

Напомним, что Вашингтон отправил Израилю военную помощь для противостояния боевикам ХАМАСА.