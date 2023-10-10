Во время встречи с главой правительства Ирака Мухаммедом ас-Судани российский лидер впервые прокомментировал события в Израиле. По словам кремлевского диктатора, «кризис» в Украине продолжается и резко обострилась ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

По мнению Путина, нападение террористов ХАМАСа на Израиль якобы свидетельствует о «провале политики» Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Глава Кремля обвинил Вашингтон в том, что он не искал приемлемых для двух сторон компромиссов, а «пытался монополизировать урегулирование».

Президент-агрессор добавил, что Америка якобы занималась продвижением своих представлений о том, как должен разрешиться конфликт и давила на обе стороны.

Ранее в ГУР МОУ заявили о том, что в Кремле знали о подготовке ХАМАСа к нападению на Израиль. Кроме того, РФ передала исламистской группировке западное оружие, захваченное путинскими войсками на фронте в Украине. Также российские ЧВК готовили террористов к боевым действиям.