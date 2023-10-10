Как информирует «НБН» со ссылкой на журналистку «Голос Америки» Карлу Бабб, а также «Европейскую правду«, в него войдут ракеты TOW, а также AIM-9. Помимо прочего, Штаты передадут Украины боеприпасы для отлично зарекомендовавшей себя на поле боя американской артиллерийской установки HIMARS.

Также Бабб отметила, что в новый пакет военной помощи США для Ураины войдут высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Помимо прочего, в новый пакет США должно также войти и оборудование для борьбы с БПЛА, противотанковые гранатометы АТ4, боеприпасы для стрелкового оружия, а также много чего другого.

Напомним, ранее мы уже писали о том что ФРГ намерена передать Киеву очередной пакет военной помощи.