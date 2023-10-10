Как информирует «НБН» со ссылкой на СNN, заявление об этом сделал спикер ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

Так, в Армии обороны Израиля заявили:

Сейчас наблюдается нестабильная ситуация, однако мы весьма бдительны .Мы уже перебросили десятки тысяч военнослужащих к границе с Ливаном, ожидая нападения «Хезболлы». Мы направили туда как резервистов, так и регулярные части.

На протяжении нескольких часов ситуация в районе наблюдается спокойная.

Напоследок Конрикус добавил:

Мы упорно призываем их дважды подумать перед тем, как совершать подобного рода нападения на Израиль.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия знала о планах ХАМАСа атаковать Израиль.