В эфире Bel RTL radio глава бельгийского оборонного ведомства сообщила, что Украина получит от Брюсселя истребители F-16 только с 2025 года, информирует «НБН».

По словам Дедондер, передача боевых самолетов Киеву будет зависеть от скорости перехода ее страны на истребители-бомбардировщики F-35. Кроме того, Брюссель будет обучать украинских пилотов на своей территории, а также в Дании и в еще одном из государств Европейского Союза.

Министр обороны добавила, что также Бельгия намерена взять на себя обязательства по обслуживанию всего коалиционного парка истребителей F-16.

Ранее в Минобороны Германии назвали количество танков Leopard 1 и другой техники, которые в ближайшие дни прибудут из ФРГ в Украину.