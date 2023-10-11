В оборонном ведомстве ФРГ рассказали, что в ближайшее время в Украину из Германии прибудет партия из 10 танков Leopard. Также Киев получит от Берлина около 20 медицинских автомобилей и 15 защищенных транспортных машин.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на FREEДОМ.

Также в Министерстве обороны сообщили, что немецкое руководство готовит для Украины зимний пакет военной помощи стоимостью в 1 миллиард евро, который поможет защитить критически важную инфраструктуру.

В частности, в него войдет ЗРК Patriot, кроме того, Берлин обещает отправить Киеву зенитный ракетный комплекс IRIS-T и 3 зенитных самоходных установки Gepard.

Напомним, что Словакия отказалась передать Украине последний пакет военной помощи. Президент попыталась объяснить позицию Братиславы.