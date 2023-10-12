Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», по состоянию на сегодняшний день угрозы для жизни Кадырова нет.

Согласно озвученной Будановым информации, Рамзан Кадыров действительно имеет проблемы со здоровьем. А что касается слухов о его критическом состоянии, глава ГУР МОУ отметил, что Кадыров «в действительности болел, однако он выздоровел».

Напоследок он добавил:

Это необходимо признать, нравится нам это, или нет. У него есть проблемы с почками. Более того, была угроза жизни, но сейчас она уже миновала.

Напомним, ранее в Сети был огромный ажиотаж вокруг информации о состоянии здоровья главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. А целый ряд СМИ, в том числе и российких, сообщали об ухудшении здоровья Кадырова и даже о его смерти.