Министр связи, комментируя высказывания Трампа, заявил, что бывшему главе США позорно способствовать пропаганде и распространять вещи, которые ранят бойцов и граждан Израиля.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание The Times of Israel.

Политик отметил, что Иерусалим не должен беспокоиться о скандальном политике и чепухе, которую он несет. Израильский чиновник добавил, что на бывшего американского президента нельзя положиться.

Отметим, что Трамп не стал выражать поддержку Израилю, которую продемонстрировал Джо Байден и представители Вашингтона. Экс-глава Америки назвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху идиотом, обвинив его в неготовности к вторжению боевиков ХАМАСа. Также бывший лидер американцев назвал «очень умной» ливанскую «Хезболлу».

Как сообщалось, в Пентагоне рассказали, смогут ли одновременно оказывать помощь Израилю и Украине.