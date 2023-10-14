Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщениях целого ряда ТГ-каналов. В том числе, в Интернете были обнародованы видео происходящего в Сочи.

Российские СМИ отмечают, что в небе над российским городом Сочи работала противовоздушная оборона.

В это же время местные жители сообщают, что в Сочи с утра прогремели пять или даже шесть громких взрывов. В некоторых домах в результате чрезвычайных происшествий исчез свет.

В свою очередь в оборонном ведомстве России проинформировали, что ПВО якобы уничтожила два беспилотных летательных аппарата над водами Черного моря у побережья Краснодарского края.

Напомним, ранее мы уже писали о хлопках в Брянской области.