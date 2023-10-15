Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейская правда», об этом проинформировал Джейк Салливан, являющийся советником американского президента по вопросам нацбезопасности в интервью CBS. В частности, он подчеркнул, что Штаты продолжают передавать Киеву критически важные вооружения для отражения российских атак.

Дословно из заявления Салливана:

Однако мы пытаемся достичь того результата, чтобы Конгрес действовал. А вот глава Белого дома четко дал понять, что он намерен обратиться с пакетом финансировании для Украины и продолжением поддержки Израиля Конгрессу. Вы можете ожидать, что будет весьма интенсивное взаимодействие с Конгрессом. Причем уже на текущей неделе. Ведь мы работаем над этим пакетом и идем к тому, чтобы обеспечить его двухпартийную поддержку.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в США оценили возможности поддерживать Украину и Израиль одновременно.