Как информирует «НБН» со ссылкой на The Jerusalem Post, он сделал это во время встречи с военными в рамках своего визита в южную часть государства.

В частности, обращаясь к военнослужащим, глава израильского правительства спросил:

Вы готовы к следующему этапу? Он уже наступает.

В материале также отмечается, что Биньямин Нетаньяху побывал на поселениях Беэри и Кфар-Аза, что на юге Израиля, где произошли ужасные случаи гибели, а также ранения израильтян. В частности, Нетаньяху встретился с солдатами, а также прошелся по развалинам домов в общинах, которые пострадали от нападения со стороны боевиков ХАМАС, что произошло на минувшей неделе.

Напомним ранее мы уже писали о том, что Израиль обвинили в нарушении международного права из-за действий в Секторе Газа.