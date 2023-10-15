О том, что подполье Курской области проинформировало об очередной интенсификации монтажа заграждений вдоль границы региона, но, исходя из снимков указанных сооружений, легко понять одно — местные руководство и коммерческие структуры совместно «пилят» бюджет, выделенный на возведение бетонных укреплений, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

На фотосвидетельствах, прилагающихся к информации, можно разглядеть — вместо строительства бетонных инженерных сооружений согласно распоряжению правительства государства-террориста, местные власти заставляют коммерческие структуры данной области за свой счет приобретать крупные партии колючей проволоки разновидности «Егоза», а также на бесплатной основе предоставлять строительную технику, в которой нуждается как «вторая армия мира», так и пограничная федеральная служба: результат «добровольных» работ просто «удивительный».

Ранее мы писали о том, что в СБУ сообщили, какие объекты были «отключены» атакой беспилотников на Курскую область 5-го октября.