Как информирует «НБН», американская газета The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц, сообщает, что речь идет о двух тысячах военнослужащих, которые будут подготовлены для потенциального развертывания на Ближнем Востоке и поддержки Израиля в войне против ХАМАС.

Собеседники журналистов добавили, что американские военнослужащие будут привлечены из различных подразделений Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки.

Главными их задачами, как добавили в Пентагоне, станут не боевые действия, а «консультирование и медицинская поддержка».

Отобранные военнослужащие США в настоящее время находятся в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее мы уже писали о применении израильской армией впервые в мире лазерных систем ПВО.