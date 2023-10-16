В телеинтервью лидер россиян заявил, что его страна готовится к войне. Глава Кремля отметил, что россияне якобы придерживаются древнего принципа: хочешь мира – готовься к войне, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам президента-агрессора, граждане РФ якобы «хотят мира», но, если Америка якобы захочет противостояния с ними — это будет «совсем другая война». Кремлевский диктатор сравнил вторжение войск РФ в Украину с нападением террористов группировки ХАМАС на Израиль.

Путин считает, события на Ближнем Востоке нельзя сравнивать с так называемой «СВО». Глава РФ добавил, что если говорить о войне с ядерными государствами, то это – «совсем другая история».

Напомним, что президент РФ и его пропагандисты стараются приуменьшить ожидания россиян от наступления оккупационных войск на Авдеевку. В ISW рассказали, как изменилась риторика диктатора и рупоров кремлевского режима о боях на этом направлении.