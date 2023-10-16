Глава Министерства финансов страны-агрессора Антон Силуанов во время заседания комитета Государственной Думы по бюджету и налогам назвал государство, от которого Москва получает ударные дроны, информирует «НБН».

В контексте анонсирования новой программы государства-террориста по созданию отечественной базы производства БПЛА министр признался, какая страна поставляет РФ беспилотники.

По словам путинского чиновника, все дроны сегодня Россия получает из Китая и стране необходимо начать собственный выпуск БПЛА, на что Кремль выделит более 60 миллиардов рублей.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ перечислили признаки наращивания производства «Шахедов» россиянами.