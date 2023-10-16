Как информирует «НБН», об этом сообщил целый ряд ТГ-каналов.

В комментарии к обнародованному видео один из ресурсов написал:

Пишут, что это Израиль впервые в мире применил лазерные системы ПВО против ракет, которые были запущены боевиками ХАМАС по территории страны. На видео, которое распространили местные каналы, вероятно, работа именно такого лазера.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Байден намерен обратиться к Конгрессу с просьбой выделить 2 миллиарда долларов на помощь Украине и Израилю.