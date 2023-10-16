Об их разговоре, как пишет «НБН», информирует Times of Israel со ссылкой на канцелярию Нетаньяху, а также пресс-служба Кремля.

В частности, в Кремле поспешили заявить, что в этой войне, как заявил Путин, Россия готова взять на себя «принципиальную работу» для достижение «мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами».

В свою очередь израильское СМИ сообщило только о том, что состоялся разговор, без каких-либо деталей.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Пентагон отобрал порядка двух тысяч американских военнослужащих, которые, в случае необходимости, будут отправлены на Ближний Восток для оказания поддержки Израилю.