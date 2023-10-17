Спикер российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 17 октября, в очередной раз заявил, что глава Кремля находится «вне конкуренции» на политической арене страны-агрессора, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам пресс-секретаря Путина, диктатор – политик и государственный деятель «номер один» в Российской Федерации. Представитель АП РФ добавил, что, по его личному мнению, у президента-агрессора в стране нет конкурентов и быть не может.

Ранее Песков высказался о нападении боевиков группировки ХАМАС на Израиль. Спикер Путина надеется, что война на Ближнем Востоке отразится на поставках оружия в Украину.