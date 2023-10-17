Медиа «Ґрунт» своей странице в соцсети Х опубликовало кадры прибытия главы Российской Федерации в Пекин. На видео Путин спускается по трапу самолета и приветствует представителей делегации КНР, информирует «НБН».

Пользователи Сети обратили внимание на то, что президент-агрессор был на удивление очень активным. Кремлевский диктатор смело подошел к толпе китайских чиновников и не избегал рукопожатий.

Комментаторы пришли к выводу, что это нетипичное поведение для российского лидера и на самом деле Кремль отправил за рубеж двойника военного преступника.

Отметим, что ранее в Сети обсуждали визит Путина в Дербент. Тогда пользователи заявили, что в Дагестан прибыла «копия» главы РФ. Спикеру кремлевского диктатора Дмитрию Пескову пришлось комментировать странное поведение президента.