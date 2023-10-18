О том, что с Тегерана якобы уже снято эмбарго ООН касательно реализации/покупки баллистических ракет, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Багери Кани, опубликованное в его X-аккаунте.

По словам Кани, именно сегодня, 18-го октября, в соответствии с резолюцией Совбеза ООН № 2231, прекращается срок действий всех запретов, несправедливо введенных по поводу поставки баллистических ракет из/в Исламскую Республику Иран, то есть на его страну больше не наложено никаких ограничений.

Таким образом, замглавы МИД требует, чтобы любые национальные или региональные санкционные меры, направленные против Ирана согласно вышеописанной резолюции, были немедленно аннулированы.

Ранее мы писали о том, как война в Израиле и риск вмешательства в нее Ирана отразились на общемировой стоимости нефти.