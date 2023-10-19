Как информирует «НБН», об этом говорится в материале CNN.

Так, отмечается, что неназванный чиновник в комментарии изданию сообщил, что ракеты выпустили боевики-хуситы, которых поддерживает Иран. А вот другой чиновник уточнил, что всего американским кораблем было перехвачено две или три ракеты возле побережья Йемена.

Дословно из обнародованного заявления:

Пока что неизвестно, на что именно были нацелены данные ракеты. Быть может, они были выпущены по кораблю USS Carney. А может были направлены и на другую цель.

Напомним, ранее Шольц отреагировал на заявление Путина по войне между Израилем и ХАМАСОМ.