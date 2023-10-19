Как информирует «НБН», об этом говорится в материале украинских средств массовой информации.

Так, глава правительства Германии прокомментировал слова руководителя Кремля, который по факту осудил Тель-Авив и выразил поддержку ХАМАС.

Олафа Шольца весьма возмутило то, что Владимир Путин, который продолжает вести жестокую широкомасштабную войну против Украинского государства, в собственных заявлениях относительно операции израильской начал «жаловаться на жертвы среди местных жителей».

Ничего более циничного, нежели это, нет, — подытожил Шольц

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Шольц сделал заявление о военной помощи Украине в зимний период.