В аналитическом материале ISW отмечается, что президент-агрессор рассчитывал, что приезд в Пекин поможет ему углубить политические и экономические связи Российской Федерации с Китаем. Однако на форуме «Один пояс – один путь» по факту диктатор не объявил о каких-либо практических изменениях в отношениях между странами, информирует «НБН».

Глава Кремля подчеркивал важность координации внешней политики Пекина и Москвы в «нынешних сложных условиях», а также их сотрудничество в многосторонних форматах (ШОС, АСЕАН, ЕАЭС). Кроме того, Путин подчеркнул, что взаимодействие с КНР укрепляет экономический, финансовый и технологический суверенитет государства-террориста.

По мнению американских экспертов, лидер россиян своим визитом в Пекин не добился желаемых целей, так как после его приезда и переговоров с Си Цзиньпином в Поднебесной не изменили свою позицию относительно военной поддержки РФ.

Напомним, ранее в Москве впервые публично назвали страну-источник поставок беспилотников, указав на Китай.