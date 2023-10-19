Издание Politico сообщает, что отправка истребителей Gripen в Украину стала более обсуждаемым предметом помощи Киеву, после того, как Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды приняли решение о передаче американских многофункциональных истребителей F-16 для ВСУ, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что, если Стокгольм решится поставить Киеву боевые самолеты, процесс может занять до года, прежде, чем шведская авиация будет доставлена в Украину, поскольку пилотам нужно будет освоить незнакомые системы Gripen.

СМИ отмечают, что шведские боевые самолеты существенно помогут ВСУ контролировать воздушное пространство над страной, поскольку они являются относительно простыми и дешевыми в обслуживании. Кроме того, такие истребители могут работать с более узких и коротких взлетно-посадочных полос.

Ранее в Министерстве обороны Дании анонсировали передачу первой партии F-16 Украине.