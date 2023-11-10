В эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show 45-й американский лидер сообщил, что рассматривает кандидатуру Карлсона на пост вице-президента США, поскольку у него «большой здравый смысл» и он ему очень нравится, информирует «НБН».

Что интересно, сам экс-телеведущий ранее не раз отвергал предположения о том, что он сам может баллотироваться на пост президента. Карлсон вел самое рейтинговое шоу в прайм-тайм в эфире телеканала Fox News.

В программе он часто транслировал расистские идеи, активно критиковал Украину, транслируя нарративы Кремля. В частности, Карлсон в июне заявлял, что украинцы взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, и разрушение дамбы вредит их стране, однако якобы больше – государству-террористу.

Напомним, что в апреле ведущего уволили из Fox News и он запустил свой канал на платформе соцсети Х. В августе Карлсон в эфире своей программы взял интервью у Трампа.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что думает возможной победе Трампа на выборах в следующем году.