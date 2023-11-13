В субботу, 11 ноября, во время специального мероприятия NV «Формула успеха Украины» посол ФРГ в Украине анонсировал предоставления Киеву еще двух ЗРК IRIS-Т Германией для защиты гражданской инфраструктуры и энергообъектов в период холодов, когда ВС РФ активизируют атаки на страну, информирует «НБН».

По словам Егера, Берлин сосредоточен на усилении украинской противовоздушной обороны в преддверии зимы, для чего выделит поставки ЗСУ Gepard, ЗРК IRIS-Т и Patriot.

Дипломат напомнил, что ранее Киев получил от Германии три IRIS-Т, а уже к концу года у него будет пять таких комплексов. Посол добавил, что для немецкого руководства очень важно, чтобы отопительный сезон в Украине прошел без отключений электроэнергии.

Напомним, глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус подтвердил, что Берлин в следующем году удвоит военную помощь для Украины.