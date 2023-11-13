В интервью изданию Heilbronner Stimme канцлер ФРГ заявил, что он возобновит переговорный процесс с российским президентом-агрессором лишь после того, как тот выведет свою оккупационную армию с украинской территории, информирует «НБН».

Шольц напомнил, что глава Кремля планировал военную кампанию таким образом, чтобы установить контроль над соседним государством в течение двух недель, однако это не сработало.

Политик отметил, что ВСУ смогли отвоевать много территорий, однако РФ необходимо заставить сделать «шаг назад». По мнению главы правительства Германии, это поможет Украине добиться успеха.

В конце лета журналист опубликовал разговор Шольца с главой Франции Эммануэлем Макроном, во время которого они обсуждали переговоры канцлера ФРГ с Путиным на 9-й день вторжения РФ в Украину. Немецкий политик рассказал, что диктатор отказался встретиться с ним и с украинским лидером Владимиром Зеленским и требовал признать «независимость ЛДНР» и аннексию Крыма.

Напомним, ранее Шольц и генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг сделали прогноз по длительности российско-украинской войны.