Агентство Associated Press опубликовало предвыборный план экс-главы США, в котором он изложил широкий набор политических целей, достичь которых он планирует после возвращения в Белый дом, информирует «НБН».

Журналисты пишут, что вопросы, на которых сосредотачивается Трамп, кардинально отличаются от предложений нынешнего американского лидера Джо Байдена. Реализация планов 45-го президента США будут означать драматическую реформу правительства.

В предвыборном плане Трампа отмечается, что он намерен «уладить» российско-украинскую войну в случае его повторного избрания на второй срок еще до инаугурации. При этом непонятно, будет ли политик требовать от Кремля вывести войска РФ с территории Украины.

Помимо этого, экс-глава США хочет прекратить «бесконечный поток сокровищ» из его страны в Украину и потребовать от Европы возмещения Вашингтону затрат на восстановление запасов. Также бывший американский лидер намерен «фундаментально пересмотреть» цель и миссию Североатлантического Альянса.

Ранее Трамп сообщил, что не против назначить вице-президентом экс-телеведущего, который известен расистскими и антиукраинскими высказываниями.