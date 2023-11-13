В эфире Bericht Berlin руководитель оборонного ведомства Германии подтвердил, что в 2024 году Берлин увеличит сумму, которую страна выделяет на военную помощь Украине, информирует «НБН».

По словам главы ведомства, оборонные расходы ФРГ должны утвердить на уровне 2,1% ВВП, что превышает показатель в 2%, которого обещали достичь страны-члены Североатлантического Альянса.

Писториус отметил, что изначально Берлин планировал выделить на помощь Киеву 4 миллиарда евро, однако в Бундестаге пришли к выводу, что сумму можно увеличить до 8 миллиардов евро. Соответствующий законопроект направят на одобрение уже на следующей неделе.

Накануне западные СМИ сообщили о том, что коалиция Шольца одобрила удвоение средств, которые ФРГ выделит на военную помощь ВСУ в следующем году.

Напомним, что ФРГ заявила о передаче ЗРК Patriot Украине. В Воздушных силах ВСУ высказались о новой поставке системы ПВО.