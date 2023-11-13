Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила посол Украинского государства в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова.

В собственной публикации Оксана Маркарова высказала слова благодарности губернатору штата Марку Гордону за солидарность с Украиной, а также украинской общине во всех штатах за активную кампанию по чествованию памяти жертв Голодомора путем организации просветительских мероприятий об этом событии.

Отмечается также, что церемония памяти состоится в Вашингтоне, двадцать пятого ноября рядом с Мемориалом жертвам Голодомора. В общей сложности Голодомор был признан геноцидом народа Украинского государства 32 штатами.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Сенат Франции принял документ о том, что Голодомор 32-33-х годов является геноцидом украинцев.