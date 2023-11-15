О том, что представители Венгрии и России утвердили план работ касательно сооружения АЭС «Пакш-2», согласно которому подключение новых энергоблоков к сети намечается не позднее 2030-х годов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы венгерского внешнеполитического/внешнеэкономического ведомства Петера Сийярто, опубликованное в пропагандистском агентстве «РИА-Новости».

По словам министра иностранных дел Венгрии, прозвучавших на пресс-конференции с участием главы «Росатома», на данном этапе продолжаются работы по извлечению грунта на площадке, и на 77 процентов закончена установка противофильтрационной завесы. Предполагается, что Венгрия отведет для постройки указанной АЭС не менее 17 гектаров территории, на которых в течение полугода запланировано возвести 60 зданий. Таким образом, можно сделать выводы — Венгрия продолжит продвигать нарративы Кремля, вследствие своей полной энергозависимости от РФ.

Ранее мы писали о том, что Будапешт настаивает на мирных переговорах Киева и Москвы, призывая ввести в Украине «приемлемый для РФ режим».