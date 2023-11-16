Как информирует «НБН», об этом сообщило российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова. Кроме того, видео самого пожара опубликовал ТГ-канал BAZA.

Пропагандистский ресурс пишет, что пожар на объекте Министерства обороны России начался приблизительно в час ночи. Согласно информации местных жителей, они также слышали, как что-то взрывается.

Как известно, поселок Котлубань располагается к северо-западу от Волгограда.

Как уверяет губернатор Бочаров, пожар был полностью потушен. Пострадавших в результате ЧП, а также повреждений гражданских объектов зафиксировано не было.

Напомним, ранее мы писали о пожаре в Крыму, а именно на аэродроме Саки.