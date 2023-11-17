Скандальный глава венгерского правительства обвинил украинское руководство в том, что оно якобы четко не определило свои цели в войне против Российской Федерации, информирует «НБН» со ссылкой на издание RTL.hu.

По словам венгерского премьер-министра, «очень тяжело» предоставлять помощь Украине, которая ведет боевые действия якобы без международно признанной военной цели.

Орбан убежден, что сейчас ситуация на фронте «безнадежна», поэтому он на последнем заседании Европейского Союза предлагал разработать для Киева «план Б».

Напомним, что венгерский премьер-министр выступает против начала переговоров об интеграции Украины в Евросоюз, утверждая, что это четкая позиция Будапешта. Также скандальный политик заявил, что ЕС «задолжал деньги» его стране.