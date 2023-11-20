В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на брифинг министр обороны США, успех Украинского государства в войне против российских войск будет зависеть от того, как ВСУ применяют и синхронизируют вооружение, которое было передано им странами Запада.

Дословно из заявления главы Пентагона:

В такого рода конфликте, как в Украине, не существует оружия, которое стало бы волшебной палочкой. Это зависит от предоставленных военных возможностей и их интеграции с вооружением, которое у них уже есть, идет ли речь об F-16, HIMARS или чем-то еще: все зависит от того, как вы используете эти возможности и синхронизируете их для такой подготовке, поскольку в пакете помощи, который был анонсирован сегодня, содержится зимнее снаряжение.

По словам Остина, Украина уже нанесла оккупантам серьезный ущерб. Теперь же России потребуется значительное время, чтобы собрать свои силы. В частности, нашим защитникам уже удалось отвоевать пятьджесят оккупированной территории и отогнать Черноморский флот от своих берегов.

Напоследок Остин добавил:

Это жесткая и изматывающая борьба, она будет такой же и в будущем.

Ранее Ллойд Остин сделал заявление о необходимости поддерживать контакт с РФ.