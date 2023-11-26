Как информирует «НБН», исходя из обнародованных кадров, можно сказать, что ЧП было в темную пору суток.

Очевидец, снимавший произошедшее, запечатлел, как на загражденной территори горит что-то большое. Видно соответствующие вспышки огня, как и при любом пожаре. И в какой-то момент происходит сильнейший взрыв.

Несмотря на то, что пока нет никакой официальной информации о произошедшем, большая часть ресурсов склонны к тому, что это взорвался трансформатор на одном из заводов в Челябинске.

Напомним, ранее мы уже писали о мощных взрывах, которые прогремели в Подмосковье.