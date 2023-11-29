В среду, 29 ноября, в кулуарах встречи глав министерств иностранных дел государств-членов Организации Североатлантического договора в Брюсселе немецкий дипломат призвала союзников Украины создать «оборонительный щит» над ее территорией, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства ФРГ, этой зимой Российская Федерация будет наносить удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы лишить жителей страны теплой воды и электроэнергии.

Бербок призвала партнеров помочь защитить Украину от атак путинских оккупационных сил. Глава МИД Германии напомнила, что Берлин передал Киеву электрогенераторы и ЗРК Patriot.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о военной помощи для Украины. Политик заявил, что у Европы будут проблемы в случае победы РФ в войне.