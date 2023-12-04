В аналитическом материале ISW отмечается, что 1 декабря в Российской Федерации увеличили численность вооруженных сил с 2,039 до 2,209 миллиона человек. Общая численность боевого состава армии страны-агрессора увеличилась с 1,15 до 1,32 миллиона человек, информирует «НБН».

Американские эксперты напомнили, что в сентябре прошлого года Москва объявила о мобилизации 300 000 россиян в путинские оккупационные силы в связи с указом диктатора о так называемой частичной мобилизации.

В конце ноября генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сообщил, что с начала полномасштабной войны армия Путина потеряла больше 300 000 убитыми и ранеными.

В ISW объяснили, что так называемая частичная мобилизация, вербовка добровольцев и огромные потери ВС РФ объясняют чистый прирост бойцов оккупационных войск на 170 000 человек с 25 августа 2022 года по 1 декабря этого года.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что глава Кремля соответствующим указом не распорядился увеличить численность своей армии, а утвердил количество 2,209 миллиона захватчиков в качестве официального штата.

Ранее в разведке Великобритании рассказали о попытках Москвы пресечь распространение антимобилизационных настроений в стране-агрессоре.