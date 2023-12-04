Как информирует «НБН» со ссылкой на The Times, для борьбы с дронами-камикадзе «Шахед» Великобритания передала Украине некоторые из своих новейших вооружений. Это и есть ракеты Martlet.

Согласно данным издания, Британия передала Украинскому государству вышеуказанное вооружение без каких-либо официальных заявлений. Пока что таких не было.

Насколько известно, ракеты Martlet – это легкая многоцелевая управляемая ракета, которая была создана для нужд британских военнослужащих компанией Thales Air Defense.

Насколько известно, оборонное ведомство Великобритании разместило первоначальный заказ на одну тысячу ракет. Их поставки были запланированы, начиная с 2013-го. Однако начальная эксплуатационная способность была приобретена в 2021-м году, а полная оперативная способность ожидается в 2024-м.

Напомним, ранее мы писали материал о том, что Турция передала Украине более шести сотен единиц бронированной техники для противостояния российской агрессии.